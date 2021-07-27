İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklama yapan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti"

Hangi evleri su basmışsa o evler temizlenecek. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Dere yataklarında temizleme çalışmalarımız sürüyor. 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti.

[Artvin'de şiddetli yağış] ]İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti.https://t.co/S3LOZ0RO69 pic.twitter.com/80FeIvsgXB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

"Afetlere anında müdahale edebiliyoruz"

Allah'ımza çok şükür imkanımız var. Devletimiz çok güçlü. Yetişmiş elemanlarımız var. Afetlere anında müdahale edebiliyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum.

"Toplam 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti"

Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Tüm mağdurlarla görüşüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızla teker teker ilgileniyoruz. Şu ana kadar toplam 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti. Altyapı ve yol hasarları buna dahil değil.