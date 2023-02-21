Bakan Soylu'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.

Depremin meydana getirdiği yıkımların ardından arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Binalardaki hasar tespit çalışmalarındaki sonuçlar nihai sonuçlar değildir, itiraza açıktır.

Acil yıkılacak binalar ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara girmek kesinlikle yasaktır. Artçı depremler bize göstermektedir ki risk devam etmektedir. Eşya almak için kısa süreli olsa bile girişler tamamen yasaklandı.

Taşımacılıkta fahiş fiyatlar gördük. Bir kere bunun hesabını devlet sorar da Allah'ta sorar. Bu sıkıntının üzerinden bir istismar yapmaya çalışmak bir kötülüktür. Bu konuda bütün Valilerimizin OHAL'in ortaya koyduğu çerçeve içerisinde gereği yerine getirilecektir. İlgili STK'ların, esnaf odalarının, meslek odalarının bu çağrıyı yapmalarını istiyoruz. Bu ahlaki bir mesele, işini iyi yapanlara da bir haksızlıktır.

Bir başka konu da kira meselesidir. Birden kiraların ciddi şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Özellikle kira fiyatı artırmak konumunda olanlara bunu hatırlatıyoruz. Ayıptır, günahtır, bu paranın hayrını görmezsiniz.

Dördüncüsü konteyner kentlerle ilgili şartlardır. Konteyner şehirlerde kimler kalır ve nasıl olur?

Evleri yıkılanlar, ağır hasarlı ev sahipleri ve oturabileceği başka bir evi olmayanlar konteyner kentte hak sahibidirler. Bunların yanı sıra "Evim yuvan olsun" kampanyası var.

Bu şehirlerde yaşayan insanlar, bu şehirlerde yaşamaya devam edecektir.

15 gündür yaşadıklarımız alelade bir deprem süreci değil. Buradan siyaset çıkarmaya çalışanlar olacak. Yalanları, iftiraları, acaba buradan siyasi çıkar elde edebilir miyiz diyenler olacaktır. Eksiklik bulmaya çalışanlar olacaktır. Onların belediyeleri de AFAD'ın koordinasyonu altındadır afet zamanında.

Milyonlarca öğün yemek verilmektedir, çadır kentler kurulmuş, en ücra noktalara kadar çadırlar ulaştırılmıştır. İki ayın sonunda 100 bin konteynerde yaşam başlayacaktır.

Bazı muhalif gazetelerde köşe yazarı, deprem sabahıyla ilgili birtakım şeyi ortaya koymaktadırlar. Bunların hepsinin yalan olduğunu söylemek istiyorum. Lütfen bizim ve çalışanların zamanını almayın. İşte deprem sabahı Milli Savunma Bakanı böyle yaptı, İçişlerin Bakanı böyle yaptı diyen şeyler. İlk televizyona çıktığımızda 4. seviye uluslararası afet çağrısı yaptık.

Hırsızlık istismarlarının yüzde 99'dan fazlasının sahte çıktığı bir dönem yaşadık.

Hatay'da 5 enkaz kaldı, 5 enkazda bitince enkaz kaldırma ve cenazelere ulaşma çalışmaları sonlanacaktır.

Ayrıntılar geliyor...