Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Bu sabah itibariyle MLKP'den 34 kişi gözaltına alındı. Yine bu sabah DEAŞ operasyonu devam ediyor sözde emirim irtibatı olduğu 11 şüpheli yakalandı. Yine 1’i kaçıyor onun da ifadesi alınacak. Yine bu sabah DEAŞ ile ilgili 10 hedefimiz vardı 6’sını aldık.

Mavi kategorideki terörist yakalandı

2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. “DHKP/C Acilciler” diye sinsi planlar yapan bir örgüt. O saldırıyı yapanlardan bir tanesini terörde arananlar listesinde mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler.



2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik.

Ayrıntılar geliyor...