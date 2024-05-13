Bakan Şimşek, kamuda tasarruf paketini açıklıyor

Bakan Şimşek, konuşmasında şunları kaydetti;

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu düşük tek hanelere tekrar düşürmek. Aslında refah için sürdürülebilir yüksek büyüme için de düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Yani fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir. Enflasyonla mücadelede tabiki para politikası, gelirler politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar uyum içerisinde yürütülüyor. Merkez Bankamız enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaşma dahil kendi alanında her türlü tedbiri alıyor. Bizler de bugün açıklayacağımız paketle yakında ilave açıklayacağımız diğer tedbirlerle yani maliye politikasında atacağımız bütün bu adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketini biz bu perspektifle hazırladık.

Deprem yaralarını sardığımız bu dönemde kamu olarak tabiki biz de tasarrufa gidiyoruz. Burada harcamaları disiplin altına alıyoruz. Bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını aslında tedbir alınmasaydı belki yüzde 9-10'lara çıkacak bir açığı biz yüzde 5 gibi daha makul yönetilebilir bir düzeye çekebildik. AK Parti hükümetlerinin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi mali disiplindir. Bakın, son 20 yılda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,4'dür. 20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin kamuda verimliliğin tasarrufun AK Parti hükümetlerinin önemli bir özelliği olduğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu bizim ilk tasarruf çabamız değil son da olmayacak. Bu tasarruf paketi ilk olmadığı gibi son paket de olmayacak.

Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımı yasaklanacak. İhtiyaç fazlası olan taşıtlar tasfiye edilecek.

Kamuda personel servisi hizmeti sözleşme bitiminde sonlandırılacak.

Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak.

Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz.

Ayrıntılar gelecek...