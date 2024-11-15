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TRT Haber 15.11.2024 10:42

Bakan Şimşek: 2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke edilen işlem tutarı 644 milyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon liradır, MASAK tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon liralık tutara el koyma kararı verilmiştir" dedi.

Bakan Şimşek: 2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke edilen işlem tutarı 644 milyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapıyor.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi, uluslararası
standartlara tam uyumlu ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2024 yılında kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşu ve faaliyetleri izne bağlanmıştır.

Düzenlemelerle işlemler daha güvenli hale getirilmiş, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanabilmesi
sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis
ve kumarla mücadelemizi sürdüreceğiz. 2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke
ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon TL’dir. Ayrıca MASAK tarafından düzenlenen raporlar
doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon TL’lik tutara el koyma kararı
verilmiştir.

2023 yıl sonu itibarıyla 2,68 trilyon lira olan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 2,66
trilyon lirası kullanılmıştır. Bunun yaklaşık yüzde 1,2’sine tekabül eden 31,3 milyar
liralık kısmı Bakanlık hizmetlerinde kullanılmıştır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek TBMM Bahis
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