Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Selçuk'tan özel okullara yüz yüze eğitim uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.
Bakan Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağına da dikkat çekti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:00
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