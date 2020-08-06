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Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili önemli uyarı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda..."
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 10:48
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