Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat pazartesi 2. yarıyıla başlıyoruz. Salgının olmadığı ve düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımımızın eğitiminin daha fazla aksamaması için köy okullarımızı yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz. Salgının seyrine göre uzaktan eğitime geçilecektir.

15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.https://t.co/xphejmDDcT pic.twitter.com/wWT6dhyK7P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 2, 2021

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Sokak kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacak.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. 1 Kasım'a kadar ki ders konularını içermekte.

Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin durumlarını beyan etmeleri gerekiyor.

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız.