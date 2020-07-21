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Bakan Selçuk: Yabancı çalışma izin başvurularını sonuçlandırmaya başladık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci kapsamında yurt içinde ikamet eden yabancı uyrukluların çalışma izinlerinin sonuçlandırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Selçuk, son dönemde salgına karşı mücadelede getirilen kurallara uyulması için işveren ve yabancılardan Bilim Kurulu’nun kararlarına uyacaklarına dair taahhüt istenildiğini belirtti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 10:28
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