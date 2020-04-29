Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili açıklama yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili saat 10.30'da açıklama yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasındaki açıklaması saat 10.30'da başlayacak.
Etiketler: ziya selçuk uzaktan eğitim son dakikaSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:14
Sıradaki Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz