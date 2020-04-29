Haber Giriş: Kaynak: AA
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 22:33
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