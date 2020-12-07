Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Bakan Selçuk, beraberindeki kadınlarla Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirip, Misak-ı Milli kulesine geçti.

Bakan Selçuk daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.