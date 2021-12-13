Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran paylaşım
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da" açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından merak uyandıran paylaşım yaptı.
Bakan Pakdemirli, 1 gün arayla yaptığı 3 paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Nesli tükendi deniliyordu..."
"Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı."
"Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…"
Nesli tükendi deniliyordu…— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 11, 2021
Etiketler: Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı
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