Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından merak uyandıran paylaşım yaptı.

Bakan Pakdemirli, 1 gün arayla yaptığı 3 paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nesli tükendi deniliyordu..."

"Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı."

"Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…"