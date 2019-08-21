Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

15 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında 72 adet yangın çıktı. Bunlardan 4 tanesi zorluydu. Pazar gününden itibaren bizi biraz zorladı. Muğla ve İzmir'de yangınlar vardı. Karabağlar ilçesinde başlayan yangını kontrol altına almamız 48 saat sürdü. Gerçekten büyük bir yangındı. Ben de yangın bölgesine ilk bir saat içerisinde intikal ettim. Yangın bölgesinde helikopterle bölge müdürünü almaya kalkarken bir ufak da tehlike geçirdik inişte oraya inemedik başka yere indik Allah yardım etti. Yangın bölgesine gitmek çok önemliydi. Vatandaşlarımızın hepimizin bir ağaç hassasiyeti var. Bir ağaç daha az yansın diye herkes bir gayret içerisine giriyor. Yangınlara erken müdahale etmek önemli. İzmir yangınında da ben bakan olarak bir saatin altında bir sürede oradaydım. Çıkması itibarıyla ufak bir yangındı ama büyüyebileceği her halinden belliydi.

Ben ilk saatlerde sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdim. Çünkü hemen aradı bilgi istedi. Çıkması itibarıyla 20-30 hektar ya vardı ya yoktu. Fakat Cumhurbaşkanımıza dedim ki 500 hektar gidebilir. Daha ilk saatlerde bu tahmini ordaya koyduk çünkü 70-80 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Normal şartlarda hava araçlarının çalışamayacağı bir rüzgar. Havadan müdahalenin çok zor olduğu bir durum. Rüzgar, ısı ve nem bunlar birleştiği zaman özellikle negatif anlamda birleştiği zaman bizim için zorlu şartların başladığı dönem. Büyük yangınlarda dua eder vaziyetteyiz ki rüzgar biraz dinsin diye çünkü müdahale etmek gerçekten güçleşiyor.

Hemen akabinde de zaten bu 500 hektarlık alanda parça parça yangınlar çıktı. Tek bir yangınla değil aslında bu alanın içinde yüzlerce ufak yangınla uğraştık. Çünkü yanıyor, kozalak patlıyor rüzgarla 2-3 kilometre ileriye gidiyor. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Zorlu arazi şartları araçların giremediği şartlar ve üstüne de hava araçlarının zor şartlar altında çalışması ekleninci yangın ister istemez büyüdü.

Ayrıntılar gelecek...