Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var. Yangınlarda toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı" açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor" bilgisini paylaştı.

1 kişi hayatını kaybetti

"Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar" ifadesini kullanan, Bakan Pakdemirli, "Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili, "Vatandaşlarımız uyarıları mutlaka dikkate alsınlar, uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil" vurgusu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat'ta yangın bölgesindeki son durumu anlatıyor. https://t.co/AQHbSFToMV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021

5 ilde 10 noktada yangın

Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, yangınlara müdahalenin sürdüğü iller Antalya'nın yanı sıra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kayseri.

"28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilimizde toplam 41 orman yangını meydana gelmiştir. Bunların 31 tanesi kontrol altında, 10 yangında kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Devam eden yangınların il-ilçe dağılımlarını söylemek istiyorum: Adana'da 3 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de de yangınlar var. Kayseri Yahyalı'da bir yangın, Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor ama Mersin'de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hatlarından dolayı olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır."

Adana Kozan'da çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 6 mahallenin boşaltıldığı yangın bölgesindeki son durum @trthaber'de.https://t.co/TB3BndS2WU pic.twitter.com/oZeV2E4jlX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

Yollar kapatıldı

Konya-Antalya kara yolu yangın nedeniyle Konya-Seydişehir bölümünden trafiğe kapatıldı. Antalya'ya ulaşım Beyşehir üzerinden yapılıyor.

Mersin Boğsak'ta çıkan yangın sebebiyle de Mersin-Antalya D400 Karayolu Silifke Boğsak mevkii tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.