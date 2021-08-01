Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli açıklama yapıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda açıklama yapıyor.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü. 3 ilde 8 yangın devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını da kontrol altına aldık. Muğla üzerinde 4 uçak, 1 insansız hava aracımız var. Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik.
Muğla'da hasar tespit çalışmalarımızın yüzde 75'ini bitirdik.
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