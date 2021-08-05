Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının sürdüğü Marmaris'te açıklama yaptı.

"197 orman yangınının 185'i kontrol altına alındı"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. Orman teşkilatımız yeşil vatan için yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Gün tartışma değil, alevlere karşı tek vücut olma günüdür.

Mevcut yangın söndürme filosuna takviyelerde bulunduk. Toplam 16 uçak 56 helikopter, 7 adet Jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor. Farklı ülkelerden de 23 hava aracı bu filoya destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Mevcut yangın söndürme filosuna takviyelerde bulunduk. Toplam 16 uçak 56 helikopter, 7 adet Jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor. Farklı ülkelerden de 23 hava aracı bu filoya destek veriyor.https://t.co/YgqRl4aOWH pic.twitter.com/7rRu4Gekmj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

"252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz"

Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Yangınlar söndürüldükten sonra hasar tespit çalışmaları yapılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak.https://t.co/YgqRl4aOWH pic.twitter.com/9iecqljCz7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

Sıcaklık, düşük nem ve artan rüzgar yangının durumunu olumsuz etkiledi. Hem yangınlarla ilgili çalışmalar hem de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Orman köylülerinin desteklenmesi konusunda yeni adımlar atılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sıcaklık, düşük nem ve artan rüzgar yangının durumunu olumsuz etkiledi. Hem yangınlarla ilgili çalışmalar hem de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. https://t.co/YgqRl4aOWH pic.twitter.com/m5HsIF7Zi3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının bize göre vakti gelmiştir. Bunu önümüzdeki günlerde özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle de paylaşıyor olacağız.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği. Böyle bir birliğin kurulmasının bize göre vakti gelmiştir. Bunu önümüzdeki günlerde özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle de paylaşıyor olacağız.https://t.co/YgqRl4aOWH pic.twitter.com/EJgqaxuJOu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 5, 2021

Bakan Pakdemirli'nin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Bakan Soylu: 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıklanlar:

Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir.

"6 ilçe ve 35 mahallede yangınla mücadele sürüyor"

Yangında hasar gören evlerimiz var. Muğla'da 156 bina acil bir şekilde yıkılacak. Elektrik verilemeyen bir mahallemiz var. 103 elektrik direğimizde hasar var. 552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Şu anda 22 kişinin kimisinin müşahedesi kimisinin de yatarak tedavisi devam etmektedir. 35 mahalle ve 6 ilçede yangınla mücadele sürüyor.

"3 bin 246 içerik tespit ettik"

Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi.