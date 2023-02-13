Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki öğretmenlerin görevlendirilmesiyle ilgili süreç bu hafta başlatılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız" dedi.
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