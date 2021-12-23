Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV yayınında yeni ekonomi modeline ilişkin merak edilen soruları yanıtlatı.

"Olumlu sonuçlarını yaza kalmadan göreceğiz"

Bakan Nebati, "Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz. Yeni ekonomi modelinin olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz" dedi.

"Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu"

Doların düşmesine ilişki de değerlendirmede bulunan Nebati, "Ülkemiz üzerinde oyun oynanmasını engelliyoruz. Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu. Döviz kurlarıyla ilgili pazartesi akşamına kadar spekülasyon, manipülasyon vardı. Şimdi köpük gidiyor. Optimal noktaya kendisi ulaşacaktır" açıklamasını yaptı.

"Yeni tedbirlerle piyasayı şaşırtacağız"

Yeni modelin piyasaya olumlu etkilerinin hissedilmeye başladığını ifade eden Nebati, "Yeni tedbirlerle piyasayı şaşırtacağız. Karamsarlar kaçacak yer bulamayacak. Bireysel yatırımcılar, ihanete varan yorumlara itibar etmesin. Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...