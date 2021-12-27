Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık tarihinden itibaren dolar kurunun hızla düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Binlerce bireysel satıcı dolarını bozdurmak için yarıştı"

Bakan Nebati, "20 Aralık tarihinde kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" dedi.