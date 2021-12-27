Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati: 20 Aralık'ta kimse devreye girmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "20 Aralık tarihinde kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık tarihinden itibaren dolar kurunun hızla düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
"Binlerce bireysel satıcı dolarını bozdurmak için yarıştı"
Bakan Nebati, "20 Aralık tarihinde kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" dedi.
Etiketler: Dolar Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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