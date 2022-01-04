Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Muş: Ülkemiz müteahhitlerince üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin değeri 451,5 milyar dolara yükseldi" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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