Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim bu hafta oldukça yoğundu. 1 Haziran'da Van Gölümüzü kurtarma eylem planı gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir projemiz vardı. Van Gölü için bu çok önemli. NASA'da çekilen fotoğrafla birinci oldu. Van Gölü ve etrafını koruma altına aldık.

2 Haziran'da BM'nin Habitat Direktörü ülkemizi ziyaret etti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefen'ye ödül verdiler.

Cuma günü Zonguldak'taydık. Çok önemli çevre projelerimizin açılışını gerçekleştirdik.

Müsilajla alakalı çalışmalarımızı yürüttük. Bu çerçevede çok kapsamlı, kapsayıcı, ortak akılla ve bilim insanlarımızın olduğu bir çalıştay süreci başlattık.

Buradaki kirliliğin ana kaynakları nedir, bundan sonraki adımlarımızı ona göre belirlememiz gerekir diye çalıştay başlattık.

Ayrıntılar geliyor...