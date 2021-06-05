10 yeni millet bahçesi bugün açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında millet bahçelerini anlattı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Bakan Kurum, "Millet bahçeleri dışında bugün tüm Türkiye'de çok farklı etkinliklerimiz olacak. Birçok çevre etkinliğini bugün yapıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu hedef doğrultusunda bugüne kadar 324 tane millet bahçemizi projelendirdik. 61 tanesini tamamladık" dedi.

- (Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu) Atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik. Müsilaj konusunda da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalıştay başlattık. Dün 650 kişi konferansımıza katıldı. Yarın Marmara Belediyeler Birliğiyle toplantı yapacağız. Eylem planını milletimizle paylaşacağız. Müsilajın en önemli sebebi kirlilik.

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