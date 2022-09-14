Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programında, medya kuruluşlarının temsilcileri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Aldığımız veriye göre sosyal konut projesine başvuru sayısının 225 bine ulaştı" dedi.

Sosyal konut başvuruları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. https://t.co/Js6MXNjQjw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2022

Bakan Kurum, ilk temelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ekim ayında atılacağını söyledi.

[Sosyal konut başvuruları başladı]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Bugün başvuru yapanla ekim ayının sonunda başvuru yapan arasında hiçbir fark yok. Noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz. Adaletli bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. pic.twitter.com/jubHbdVVQT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2022

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

''İlk çiviyi çaktığımızda 250 alt sektörü de bu projelerle harekete geçiriyoruz. Önce 100 bin, ardından 200 bin yeni istihdam oluşturuyoruz.''

Ayrıntılar geliyor....