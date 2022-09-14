Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 140 bini geçti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Aldığımız veriye göre saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı" dedi.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum TOKİ Konut Emlak
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