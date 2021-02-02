İzmir'de başlayan sağanak kenti adeta felç etti. Kent, 8 saatte bir aylık yağış aldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Menderes ilçesinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, İzmir’de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet diledi.

Bakan Kurum, "Selden etkilenen İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"Sel, iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi"

Kurum, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dikkati çekti:

"Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini maalesef daha çok hissediyoruz. Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun'dan sonra şimdi de İzmir'de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi."

"Hayatı normale döndürecek adımları süratle atacağız"

Bakan Kurum, yaraların süratle sarılacağını söyledi:

"Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir’de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız."