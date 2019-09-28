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Bakan Kurum: İmar Barışı'na uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak28 Eylül 2019 Cumartesi 14:43 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:50
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğlada 9 ilçede İmar Barışı'na uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak dedi." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki yıkım çalışmalarını denetledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Bodrum'da yıkım için belirlenen kaçak 19 projenin 10'unda yıkım işlemlerinin başladığını söyledi.
Kurum sözlerini şöyle sürdürdü;
Muğla'da 9 ilçede İmar Barışı'na uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak.
İstanbul'daki 5,8'lik depremde 213 bina denetlendi, 20 binanın ağır hasarlı, 58 binanın da hasarlı olduğu belirlendi.
Ayrıntılar gelecek...