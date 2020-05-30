Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.
Bakan Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi.
Etiketler: murat kurum Elazığ Çevre ve Şehircilik BakanıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:57
Sıradaki Haber
Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz