Giresun'da yaralar sarılırken Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede yürütülen çalışmalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Kentsel dönüşüm ofislerimize 14 milyon lira kaynak gönderdik..Vatandaşlarımız hem kira yardımı hem de taşınma yardımı alabiliyorlar" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki son durumu @trthaber'de paylaşıyor. https://t.co/pVFGYAMPUO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2020

Kurum şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm ofisimize 14 milyon lira kaynak gönderdik vatandaşımız isterse bedelini isterse yada yapacağımız konutlara geçebiliyorlar bu süreçte de hem kira yardımı hem taşınma yardımı alabiliyorlar.

Ofisimize gelen vatadanşlarımıza nakdi defaaten yardımlarımızı yürütüyoruz. Diğer taraftan kalıcı konutlar ile ilgili çalışmalarımızı başlattık..Eylül ayının ilk haftasında ihale olacak 200 Dereli'de 150 Doğankent'te konutlarımızı yapacağız. 200 de köylerimizde tek katlı yöresel mimariye uygun ahırları olan binaların projenlenme süreci tamamlanmak üzere. Eylül ayının ikinci haftasında en geç yapım ihalelerinden çıkıyor olacak. 6-7 ayda vatandaşlarımıza konutları vermiş olacağız”