Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.

"Kira artışları TÜFE’ye endeksli yapılmak zorunda"

Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz.

Konut kira artışlarını TÜFE’ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır."