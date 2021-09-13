Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Sel mağdurları için konut inşaatı başladı
[Fotoğraf: AA ]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandığını söyledi.
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Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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