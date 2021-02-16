Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aşılamada 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz"

Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz. Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu.

"Mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz"

Normale dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak durumundayız. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusu.

Yüz yüze eğitim

Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir.

"Esnafımızın işine kavuşmasını istiyoruz"

Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor.

"Yerinde karar dönemine geçiyoruz"

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz.

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