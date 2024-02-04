Bakan Koca'dan şehit pilotlar için taziye mesajı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum."