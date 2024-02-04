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Gündem
TRT Haber 04.02.2024 02:14

Bakan Koca'dan şehit pilotlar için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olmasının ardından taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca'dan şehit pilotlar için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum."

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