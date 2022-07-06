Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastenesi'nde doktora düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.''