Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından anne ve babalara seslenerek aşılama kampanyasına destek istedi.

"Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun"

Anne ve babalara seslenen Koca, "Annelere ve babalara 6 Eylül mesajı. 15,5 milyon kişi ilk doz COVID-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.

ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021



