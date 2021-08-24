Bakan Koca'dan anne ve babalara çağrı: Aşının önemini anlatarak bize yardımcı olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anne ve babalara seslenerek aşılama kampanyasına destek istedi. Koca, "15,5 milyon kişi ilk doz COVID-19 aşısını henüz yaptırmadı. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından anne ve babalara seslenerek aşılama kampanyasına destek istedi.
"Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun"
Anne ve babalara seslenen Koca, "Annelere ve babalara 6 Eylül mesajı. 15,5 milyon kişi ilk doz COVID-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.
ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021