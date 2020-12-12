Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini söyledi.

İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ’DE %30, ANKARA’DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL’DA %67, İZMİR’DE %78, KOCAELİ ve ANKARA’DA %72. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız."