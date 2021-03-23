Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

En çok azalan iller: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021

Bakan Koca ayrıca, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." uyarısını yaptı.