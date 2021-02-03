Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 21:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün yayılımına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:
"Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."
Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca İngiltere Koronavirüs Mutasyon Sağlık Bakanlığı
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