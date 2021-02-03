Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün yayılımına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."