Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın"

Bakan Koca, "En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası" dedi.