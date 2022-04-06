Bakan Koca: Ülkemizde yılda 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın"
Bakan Koca, "En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası" dedi.
En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18.000 kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. MEME KANSERİ, Bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın. 1-7 NİSAN ULUSAL KANSER HAFTASI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2022