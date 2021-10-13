Bakan Koca'dan 3. doz için Turkovac çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 3. doz için Turkovac çağrısı yaptı.
"Turkovac seri üretime geçsin"
Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" dedi.
Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli! pic.twitter.com/HubUjj7xYr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021
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