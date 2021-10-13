Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 3. doz için Turkovac çağrısı yaptı.

"Turkovac seri üretime geçsin"

Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" dedi.