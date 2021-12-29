Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 19:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TURKOVAC için randevular yarın açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için randevuların yarın açılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.
Aşı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşlara hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptırmalarını tavsiye ederek, aşının yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacağını söyledi.
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