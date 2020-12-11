Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 19:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin, "Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu sonrası açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu’nda; katılımcılarla aşıyla ilgili gelişmeleri ve çalışmalarımızı paylaştık. Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır."
Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu’nda; katılımcılarla aşıyla ilgili gelişmeleri ve çalışmalarımızı paylaştık. Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır. pic.twitter.com/LY3wUcBcS3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020
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