Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu sonrası açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu’nda; katılımcılarla aşıyla ilgili gelişmeleri ve çalışmalarımızı paylaştık. Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır."