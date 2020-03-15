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Bakan Koca: Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin ayrı odalara yerleştirildiğini belirterek, "Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, şu bilgileri verdi:
"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."
Etiketler: son dakika koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 12:42
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