"Delta varyantı vaka sayısı şu an 224’e çıktı, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da."

Bakan Koca, BioNTech’de iki doz arasının kısalabileceğine dikkat çekti: Yarın Bilim Kurulu’nda gündeme gelecek. Elimizde yeterli aşımız var. 4 haftaya çekilme durumu Bilim Kurulu’nun gündeminde olacak. 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hatırlatma dozunun nasıl uygulanacağını da ele alacağız.

"Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."



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