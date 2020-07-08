Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız.

Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır.

Çalışmalarda çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğu görüldü. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur.

Son bir hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.

Mücadelenin uzunluğu bizde rehavete yol açtı. Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde.

Bakan Koca vaka sayılarını paylaştı:

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020

Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi.

"Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor"

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

Son 3 gün en çok vakanın görüldüğü 7 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa

Son 3 gün en az vaka görülen 7 il: Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bu konu görüşüldü ancak öneri oluşmadı. Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

Okullardaki COVID-19 tedbirleri

31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir.

Antikor testlerinin sonuçları

18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz.

Grip aşısı siparişi

(Grip aşısı) Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim.

Ayrıntılar geliyor...