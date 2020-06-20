Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bakan Koca: Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Koca, "Gelecek yılın Lise 1'leri, şimdi saatlerin her saniyesi uzun. Sonra nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca LGS başarı dileğiSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 02:43
Sıradaki Haber
Fuat Oktay: ABD ile Libya'da ikili konuşmalarımızı derinleştiriyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz