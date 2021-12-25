Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Omicron varyantı ülkemizde de yayılmaya başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’undan fazlası Omicron kaynaklı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir." dedi.
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