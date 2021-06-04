Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını söyledi.

Aşı tedarikinin kesintisiz devam edeceğine dikkat çeken Bakan Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/h7AO82CTPi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2021

Toplam uygulanan doz: 30 milyon 15 bin 444

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Haziran saat 14.32 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 147 bin 221, ikinci doz aşı 12 milyon 868 bin 223 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 15 bin 444 olarak gerçekleşti.