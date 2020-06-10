Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş bir mücadelenin teşekkürü değildir"

Devletimiz salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli bütün imkanları sağlamıştır. Son derece önemli bir nokta var, sizlere teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş bir mücadelenin teşekkürü değildir. Birbirimize güç veren teşekkürlerdir.

"Dışarıda tedbirler tam uyumla sürdürülmelidir"

Bugüne kadar sokağa kısıtlı şekilde çıkabilen 65 yaş üstü büyüklerimiz artık 10.00-20.00 saatleri arası dışarı çıkabiliyorlar. Kısıtlamaların ortadan kalkması tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bu dönem içinde bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 oranında azalmıştır. Dışarıda tedbirler tam uyumla sürdürülmelidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugüne kadar sokağa kısıtlı şekilde çıkabilen 65 yaş üstü büyüklerimiz artık 10.00-20.00 saatleri arası dışarı çıkabiliyorlar. Kısıtlamaların ortadan kalkması tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.https://t.co/WYryMpYFU6 pic.twitter.com/UQvD4Y83VW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2020

"Sizden istirhamım evde geçen günleri riske atmamanız"

18 yaş altı ile ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Kısıtlar yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bunu hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler. Bugünlerin örnek genci bence maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. Bir ağabeyiniz olarak aklım sizde olacak. Büyüklerimiz sizlere serbestlik gelmiş olması riskin olmadığı anlamına gelmiyor. Sizden istirhamım evde geçen günleri riske atmamanız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugünlerin örnek genci maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir.https://t.co/WYryMpYFU6 pic.twitter.com/NVLpGy7Dkk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2020

Koronavirüse karşı henüz etkili bir ilaç ve aşı bulunamamıştır. Fakat ilaç gibi etkili tedbirler elimizde hazır bulunmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüse karşı henüz etkili bir ilaç ve aşı bulunamamıştır. Fakat ilaç gibi etkili tedbirler elimizde hazır bulunmaktadır.https://t.co/WYryMpYFU6 pic.twitter.com/4Re4suJijP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2020

Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür.

"İyileşen vaka sayımız 2 bin 241"

Bugünkü toplam vaka sayımız 922 yani düne göre bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17, iyileşen vaka sayımız 2 bin 241, toplam test sayımız 36 bin 521, yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631, cihaza bağlı olan hasta sayımız ise düne göre bir düşüş içinde 280.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugünkü toplam vaka sayımız 922 yani düne göre bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17, iyileşen vaka sayımız 2 bin 241, toplam test sayımız 36 bin 521.https://t.co/WYryMpYFU6 pic.twitter.com/IUMosYW4pA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2020

Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik. Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.https://t.co/WYryMpYFU6 pic.twitter.com/gKEc5vEm3R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2020

"Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu"

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71.

Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu.