Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştirildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda toplandı.

[Fotoğraf: AA]

Toplantının ardından Bakan Koca kameralar karşısına geçti.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran bir şehir. Hareket halindeki kitle çok büyük. İstanbul'da salgın hızla tırmandı. Tehlikeli karşısında harekete geçebiliyoruz.

Disipline ihtiyacımız var. Bedelli birlikte ödemek zorunda kalabiliriz.

Toplu taşımaya ek seferler konması, özel sektörde iş saatlerinin teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır.

Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse artış tam bir tırmanış olacak. Çözüme en çok ihtiyaç duyulan konu toplu taşımadır. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksek. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.https://t.co/KcdSkV5HCC pic.twitter.com/6MKeEwMHOb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

Hareketi ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden ödün vermeyin. Vardiyalı çalışmayı tercih edin. Temas ve hareketlilik 3'te 1'e düşürülmeli. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Maskenizi çıkarmayın. Sosyal mesafe kuralına uyun. Rica ediyorum, testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine bildirsin.

Zorunlu olmadıkça akrabalarla ve ailelerle bir araya gelmeyin. Salgının bu aşaması disiplin istiyor.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz.https://t.co/KcdSkV5HCC pic.twitter.com/oEAvBmnCvX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

Türkiye'nin kalbinin attığı yerde virüsü yenmek zorundayız. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Kararlı olursak salgını yenmeyi başaracağız.

İstanbul'da koronavirüs tablosu

İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için. İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü ciddi bir yatak kapasitemiz var. Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok.

İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız.

Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur.

"Aşı nisan ayında devreye girebilir"

Maske, mesafe ve temizlik noktasında hassasiyet göstermeliyiz.

Aşımızın nisan ayında devreye gireceğini tahmin ediyorum. Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir aşıda. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum.

İstanbul'da seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz.

#SONDAKİKA

[Yerli aşı çalışmaları]Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir.https://t.co/KcdSkV5HCC pic.twitter.com/biw82Iq220 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

"Test sonuçlarında hedef 8-10 saat"

COVID-19 testlerinin erken sonuçlanması önemli. Temaslılara ulaşmak açısında zaman kaybetmek istemiyoruz. İstanbul'un test kapasitesini artırdık. Testlerin sonuçlanması süresi 37 saatten 20'ye indi, biz 8-10 saate kadar indirmek istiyoruz.

Test yapılmasının ardından ilk 4 saatten sonra 20 saat boyunca HES koduna işleyerek kişinin ulaşım gibi uygulamalarını kısıtlama yapacağız.

Grip aşısını 2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz.

[Fotoğraf: AA]

12 bin sağlık çalışanı alınacak

Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.

İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62